В Новосибирской области насчитали 71 тысячу безработных

Posted 15 января 2021, 18:00
Published 15 января 2021, 18:00
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В 2020 году с заявлениями о безработице в новосибирские центры занятости обратились 150 тысяч человек. За тот же период удалось устроить на работу 69 тысяч новосибирцев.
- Порядка 71 тысячи безработных стоят на учёте в центрах занятости в настоящее время, — рассказал министр труда и социальной защиты Новосибирской области Ярослав Фролов.
Сейчас жители области могут дистанционно подать заявление для назначения пособия по безработице. Из-за пандемии такой порядок продлили до конца марта.