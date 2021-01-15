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Posted 15 января 2021, 18:00

Published 15 января 2021, 18:00

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области насчитали 71 тысячу безработных

15 января 2021, 18:00
В прошлом году через центры занятости прошли 150 тысяч человек.

В 2020 году с заявлениями о безработице в новосибирские центры занятости обратились 150 тысяч человек. За тот же период удалось устроить на работу 69 тысяч новосибирцев.

- Порядка 71 тысячи безработных стоят на учёте в центрах занятости в настоящее время, — рассказал министр труда и социальной защиты Новосибирской области Ярослав Фролов.

Сейчас жители области могут дистанционно подать заявление для назначения пособия по безработице. Из-за пандемии такой порядок продлили до конца марта.

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