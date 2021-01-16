atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2021, 15:44

Published 16 января 2021, 15:44

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирске снег и лед из дорожной колеи свалили у остановки

16 января 2021, 15:44
Людям приходится преодолевать серьезное препятствие, чтобы попасть в общественный транспорт.

В Новосибирске мэрия регулярно отчитывается об очистке улиц от снега. На словах это выглядит красиво, а не деле даже внедорожники не могут преодолеть те колеи, которые образовались на проезжей части.

Из ряда вон выходящая ситуация сложилась на улице Светлановской в Заельцовском районе. Здесь также была глубокая колея, на которую жаловались местные жители. Ведь из-за колеи даже произошла авария, когда не смогли разъехаться автобус и легковушка.

Дорожники прибыли и разбили наледь. Но свалили счищенный твердый снег вдоль проезжей части, перекрыв выход на саму остановку. Теперь пассажирам приходится преодолевать грязное высокое месиво, из-за чего не все могут подойти к маршрутке, сообщает НГС.

Материалы по теме
Ледяная колея стала причиной массовой аварии на Бердском шоссеКакие улицы в Новосибирске очистят от снега 15 январяСтало известно, какие улицы Новосибирска вычистят от снега в ночь на 16 января
#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика