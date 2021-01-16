В Новосибирске снег и лед из дорожной колеи свалили у остановки

Posted 16 января 2021, 15:44
Published 16 января 2021, 15:44
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В Новосибирске мэрия регулярно отчитывается об очистке улиц от снега. На словах это выглядит красиво, а не деле даже внедорожники не могут преодолеть те колеи, которые образовались на проезжей части.
Из ряда вон выходящая ситуация сложилась на улице Светлановской в Заельцовском районе. Здесь также была глубокая колея, на которую жаловались местные жители. Ведь из-за колеи даже произошла авария, когда не смогли разъехаться автобус и легковушка.
Дорожники прибыли и разбили наледь. Но свалили счищенный твердый снег вдоль проезжей части, перекрыв выход на саму остановку. Теперь пассажирам приходится преодолевать грязное высокое месиво, из-за чего не все могут подойти к маршрутке, сообщает НГС.