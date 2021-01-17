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Posted 17 января 2021, 05:55

Published 17 января 2021, 05:55

Modified 5 августа 2022, 12:08

Updated 5 августа 2022, 12:08

Власти обвинили дольщиков «Новомарусино» в нежелании сотрудничать

17 января 2021, 05:55
Дольщики готовят новую серию митингов.

Власти Новосибирской области заявили, что обманутые дольщики «Новомарусино» мешают работе с ППК «Фонд».

Как пишет пресс-центр правительства со ссылкой на замминистра строительства НСО Алексея Колмакова, граждане тормозят процесс завершения строительства долгостроев в «Новомарусино», не желая решать технические вопросы. Вместо того, чтобы оказывать содействие структурам, они устраивают митинги и протестные акции.

Со своей стороны министерство сделало все необходимые шаги для включения новосибирских долгостроев в перечь объектов, завершить строительство которых готов «Фонд защиты прав дольщиков». В настоящее время решаются технические вопросы и готовится пакет документов.

«Выполнены все договорённости, которые были приняты в ходе встреч дольщиков с полномочным представителем президента РФ, губернатором Новосибирской области и минстроем», — заявили в правительстве.

В минстрое пояснили, что остается урегулировать ситуацию с залоговыми ограничениями на земельные участки.

Напомним, инициативная группа дольщиков ранее проводила голодовку, а недавно заявила о подготовке митингов в Москве, чтобы вынести проблему ЖК «Новомарусино» на федеральный уровень.

Таким образом они намерены пристыдить губернатора, «который должен по указу президента решать проблему обманутых дольщиков, но в Новосибирске эта проблема не решается от слова совсем».

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