Власти обвинили дольщиков «Новомарусино» в нежелании сотрудничать

Как пишет пресс-центр правительства со ссылкой на замминистра строительства НСО Алексея Колмакова, граждане тормозят процесс завершения строительства долгостроев в «Новомарусино», не желая решать технические вопросы. Вместо того, чтобы оказывать содействие структурам, они устраивают митинги и протестные акции.