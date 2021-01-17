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Posted 17 января 2021, 03:41

Published 17 января 2021, 03:41

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Жительница Новосибирска раскритиковала шоу на «Пятнице» после вылета

17 января 2021, 03:41
Женщина прошла кастинг, но сюжет с ее участием вырезали.

Жительница Новосибирска Наталья Чудновец-Павлова снялась в кулинарном реалити-шоу «Битва шефов», которое выходит на телеканале «Пятница», но сюжет не попал в эфир.

Начинающий повар отправилась в Москву за мечтой. Она прошла отборочный тур и попала на съемки, где ее попросили приготовить печоночный торт. Но какого же было ее удивление, когда члены жюри даже не попробовали ее блюдо, но потратили время на похвалу сервировочной ванны. Один из судей даже выпросил ее у гостьи. Женщина заявила, что они создали иллюзию дегустации, но на деле ничего не пробовали.

«Все какая-то болтовня, подколки и насмешки», - говорит Наталья.

О своем впечатлении от шоу женщина решила рассказать в Instagram, когда не увидела сюжета со своим участием. Его просто вырезали.

Она считает, что от участников не требовалось умения готовить, шоу требовалась картинка.

«Может, если бы я сыграла истеричку, дурочку, неадекватную — возможно, прошла бы в финал», - пишет сибирячка.

Новосибирский повар пожалела потраченных денег на поездку.

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