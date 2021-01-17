Жительница Новосибирска раскритиковала шоу на «Пятнице» после вылета

Начинающий повар отправилась в Москву за мечтой. Она прошла отборочный тур и попала на съемки, где ее попросили приготовить печоночный торт. Но какого же было ее удивление, когда члены жюри даже не попробовали ее блюдо, но потратили время на похвалу сервировочной ванны. Один из судей даже выпросил ее у гостьи. Женщина заявила, что они создали иллюзию дегустации, но на деле ничего не пробовали.