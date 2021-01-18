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Posted 18 января 2021, 06:40

Published 18 января 2021, 06:40

Modified 5 августа 2022, 12:09

Updated 5 августа 2022, 12:09

В Новосибирске умер актер театра «Красный факел» Григорий Шустер

18 января 2021, 06:40
Перед смертью актер проходил лечение в горбольнице.

Актер новосибирского театра «Красный факел» Григорий Шустер скончался ночью 18 января.

О причинах смерти актера не сообщается. Известно лишь, что с 31 декабря Григорий Шустер проходил лечение в отделении нейрохирургии Городской клинической больницы.

Заслуженный артист РСФСР отдал профессии 30 лет. С 1990 года служил в театре «Красный факел», а с 2011 года Григорий Шустер преподавал в Студии творческого развития Константина Хабенского при новосибирской СОШ №137.

Его называют самым детским актером города и главным Дедом Морозом Новосибирска. На его счету премия «Парадиз» в номинации «Лучший дуэт», «За выдающийся вклад в театральное искусство Новосибирска», «За честь и достоинство» V Международного театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит».

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