Новосибирский СК проверит чистивших снег инвалидов-колясочников

Напомним, в местных СМИ рассказали о двух отчаявшихся инвалидах из Исктима, которым пришлось показать коммунальным службам, как нужно убирать снег с улиц и тротуаров города. А все дело в том, что мужчины не могли проехать по заснеженным тротуарам на колясках.