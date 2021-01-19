Новосибирский СК проверит чистивших снег инвалидов-колясочников

Posted 19 января 2021, 03:10
Published 19 января 2021, 03:10
Modified 5 августа 2022, 12:09
Updated 5 августа 2022, 12:09
Следственный комитет проверит информацию об инвалидах-колясочниках, которые убирали снежные завалы с улиц Искитима.
СК СУРФ по Новосибирской области начал доследственную проверку.
Напомним, в местных СМИ рассказали о двух отчаявшихся инвалидах из Исктима, которым пришлось показать коммунальным службам, как нужно убирать снег с улиц и тротуаров города. А все дело в том, что мужчины не могли проехать по заснеженным тротуарам на колясках.
Местные жители сняли мужчина на колясках и с лопатами в руках на одной из улиц города.