В Новосибирской области борются с нелегальными пунктами заготовки древесины

Posted 19 января 2021, 11:13
Published 19 января 2021, 11:13
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В Новосибирске обсудили результаты действия нового регионального закона, призванного сократить объёмы нелегальной лесодобычи. Вопрос был поставлен 19 января на заседании аграрного комитета Заксобрания.
Как заявили парламентарии, наведение порядка в лесной отрасли это то, чем они занимаются уже два созыва. Больше года назад приняли закон о пунктах заготовки древесины. Через них в Новосибирской области должен проходить весь деловой лес. При этом обязательна фиксация, где были вырублены деревья и кто дал на это разрешение. Каждый месяц пункты отчитываются о заготовленных объёмах.
Прокуратура с тех пор провела более ста проверок. Штрафы за нарушения закона превысили 300 000 рублей. На учет были поставлены 18 пунктов, ранее продолжавших работать нелегально.