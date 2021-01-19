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Posted 19 января 2021, 11:13

Published 19 января 2021, 11:13

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области борются с нелегальными пунктами заготовки древесины

19 января 2021, 11:13
Штрафы за нарушение регионального закона превысили 300 000 рублей.

В Новосибирске обсудили результаты действия нового регионального закона, призванного сократить объёмы нелегальной лесодобычи. Вопрос был поставлен 19 января на заседании аграрного комитета Заксобрания.

Как заявили парламентарии, наведение порядка в лесной отрасли это то, чем они занимаются уже два созыва. Больше года назад приняли закон о пунктах заготовки древесины. Через них в Новосибирской области должен проходить весь деловой лес. При этом обязательна фиксация, где были вырублены деревья и кто дал на это разрешение. Каждый месяц пункты отчитываются о заготовленных объёмах.

Прокуратура с тех пор провела более ста проверок. Штрафы за нарушения закона превысили 300 000 рублей. На учет были поставлены 18 пунктов, ранее продолжавших работать нелегально.

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