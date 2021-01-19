В Новосибирской области борются с нелегальными пунктами заготовки древесины

Как заявили парламентарии, наведение порядка в лесной отрасли это то, чем они занимаются уже два созыва. Больше года назад приняли закон о пунктах заготовки древесины. Через них в Новосибирской области должен проходить весь деловой лес. При этом обязательна фиксация, где были вырублены деревья и кто дал на это разрешение. Каждый месяц пункты отчитываются о заготовленных объёмах.