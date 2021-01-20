Сотрудница Новосибирской филармонии получила Орден Французской республики

Posted 20 января 2021, 07:01
Published 20 января 2021, 07:01
Modified 5 августа 2022, 12:10
Updated 5 августа 2022, 12:10
Ордена кавалера Французской Республики удостоена замдиректора новосибирской филармонии Алена Болквадзе. Она курирует международный отдел.
В учреждении рассказали, что Болквадзе получила награду за «исторический вклад» и достижения в области искусства и литературы.
В пресс-службе новосибирской филармонии заявили, что благодаря профессиональным качествами Алены Болвадзе удалось организовать во Франции гастроли коллективов, а также провести международные фестивали и выставки.