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Posted 20 января 2021, 07:01

Published 20 января 2021, 07:01

Modified 5 августа 2022, 12:10

Updated 5 августа 2022, 12:10

Сотрудница Новосибирской филармонии получила Орден Французской республики

20 января 2021, 07:01
Орден будет вручать министерство культуры Франции.

Ордена кавалера Французской Республики удостоена замдиректора новосибирской филармонии Алена Болквадзе. Она курирует международный отдел.

В учреждении рассказали, что Болквадзе получила награду за «исторический вклад» и достижения в области искусства и литературы.

В пресс-службе новосибирской филармонии заявили, что благодаря профессиональным качествами Алены Болвадзе удалось организовать во Франции гастроли коллективов, а также провести международные фестивали и выставки.

#Культура
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