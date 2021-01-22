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Posted 21 января 2021, 21:35

Published 21 января 2021, 21:35

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Почти 6 тысяч человек прошли вакцинацию против коронавируса в Новосибирской области

21 января 2021, 21:35
Работают 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в городе Новосибирске и 34 в районах области.

В Новосибирской области продолжается вакцинация против коронавируса. О ее успехах рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

На сегодняшний день привиты 5806 человек, двукратно - 2285 человек. Вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Открыты 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в Новосибирске и 34 в районах области. Прививки делают каждый день.

- Для нас очень важное направление работы - вакцинация пациентов старше 60 лет. С ними взаимодействуем индивидуально. Работники медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации, – рассказал Константин Хальзов.

По словам чиновника, апробирована система записи на вакцинацию через Госуслуги и колл-центры поликлиник. В течение недели сделают возможной запись на прививку через телефон 124.

Вакцину регион получает регулярно. В общей сложности с учетом препарата «Спутник V» и вакцины ЭпиВакКорона в регион поступили 15 142 дозы вакцины.

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