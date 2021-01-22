Почти 6 тысяч человек прошли вакцинацию против коронавируса в Новосибирской области

Posted 21 января 2021, 21:35
Published 21 января 2021, 21:35
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
В Новосибирской области продолжается вакцинация против коронавируса. О ее успехах рассказал министр здравоохранения Константин Хальзов.
На сегодняшний день привиты 5806 человек, двукратно - 2285 человек. Вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Открыты 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в Новосибирске и 34 в районах области. Прививки делают каждый день.
- Для нас очень важное направление работы - вакцинация пациентов старше 60 лет. С ними взаимодействуем индивидуально. Работники медицинских учреждений первичного звена обзванивают их и приглашают на пункты вакцинации, – рассказал Константин Хальзов.
По словам чиновника, апробирована система записи на вакцинацию через Госуслуги и колл-центры поликлиник. В течение недели сделают возможной запись на прививку через телефон 124.
Вакцину регион получает регулярно. В общей сложности с учетом препарата «Спутник V» и вакцины ЭпиВакКорона в регион поступили 15 142 дозы вакцины.