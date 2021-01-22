Почти 6 тысяч человек прошли вакцинацию против коронавируса в Новосибирской области

На сегодняшний день привиты 5806 человек, двукратно - 2285 человек. Вакцинировано 2164 медицинских работников и 1068 работников образовательных организаций. Открыты 58 пунктов вакцинопрофилактики – 24 в Новосибирске и 34 в районах области. Прививки делают каждый день.