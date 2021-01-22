В Новосибирске начали строить спортивный парк у нового ЛДС

Posted 22 января 2021, 05:44
Published 22 января 2021, 05:44
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о старте строительства парка возле нового ледового дворца спорта. Оба объекта возводят к Молодежному чемпионату мира по хоккею.
Рекреационная парковая зона будет находиться на территории между Коммунальным и Бугринским мостами и займет 16 га. Средства на благоустройство поступят как из федерального, так и областного бюджетов.
Известно, что парк будет иметь выход на Бугринскую рощу и остров Отдыха. Здесь появится спортивный кластер с велодорожками.
Подрядчик уже начал готовить территорию, но к активным работам приступит весной.