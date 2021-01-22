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Posted 22 января 2021, 08:15

Published 22 января 2021, 08:15

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Задержали лидера новосибирского штаба Навального депутата Сергея Бойко

22 января 2021, 08:15
Задержание провели люди в штатском.

В Новосибирске задержан лидер регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко, депутат Новосибирского горсовета. Задержание провели люди в штатском.

Очевидно, депутату будут инкриминировать попытку организации митинга 23 января. Акция не согласована с властями, а потому считается незаконной. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Также полиция Новосибирска задержала сотрудницу штаба Навального Елену Носковец. Перед арестом Носковец рассказала в соцсетях, что ей позвонили из прокуратуры и «назначили организатором митинга 23 января».

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#Политика#Видео
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