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Posted 23 января 2021, 06:51

Published 23 января 2021, 06:51

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области от коронавируса умерли 1 155 человек

23 января 2021, 06:51
За сутки оперштаб подтвердил смерть еще семи человек.

Утром 23 января оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе зарегистрирован 31 171 случай коронавируса. За сутки их стало на 137 больше. 28 307 человек при этом выздоровели - суточный прирост составил 218 человек.

От коронавируса умерли еще семь пациентов. Это мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего, по официальным данным оперштаба, в Новосибирской области от covid-19 скончались 1 155 человек.

В отделениях интенсивной терапии больниц содержатся 137 человек. На аппаратах ИВЛ – 22 пациента.

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#Происшествия
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