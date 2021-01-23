В Новосибирской области от коронавируса умерли 1 155 человек

От коронавируса умерли еще семь пациентов. Это мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего, по официальным данным оперштаба, в Новосибирской области от covid-19 скончались 1 155 человек.