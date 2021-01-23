В Новосибирской области от коронавируса умерли 1 155 человек

Posted 23 января 2021, 06:51
Published 23 января 2021, 06:51
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Утром 23 января оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе зарегистрирован 31 171 случай коронавируса. За сутки их стало на 137 больше. 28 307 человек при этом выздоровели - суточный прирост составил 218 человек.
От коронавируса умерли еще семь пациентов. Это мужчины в возрасте 55 лет, 60 лет, 68 лет, 84 года и женщины в возрасте 66 лет, 79 лет, 83 года. Всего, по официальным данным оперштаба, в Новосибирской области от covid-19 скончались 1 155 человек.
В отделениях интенсивной терапии больниц содержатся 137 человек. На аппаратах ИВЛ – 22 пациента.