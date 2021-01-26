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Posted 26 января 2021, 02:20

Published 26 января 2021, 02:20

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Житель Новосибирска отказался от поездки по BlaBlaCar и остался жив

26 января 2021, 02:20
В аварии погибли трое человек.

Житель Новосибирска отказался от поездки по BlaBlaCar и избежал смертельной аварии на Чуйском тракте.

Мужчина планировал выехать из Новосибирска в Барнаул 23 января. На сайте BlaBlaCar он нашел машину Hyundai Ix35 и написал водителю-девушке, но та не ответила. Тогда он подыскал другой вариант. В день отправления ему позвонила та самая девушка, чтобы узнать о его планах. Но мужчина не успевал к назначенному времени и отказался от поездки. В итоге домой он поехал с другим водителем. По пути на трассе он увидел смятую в страшной аварии Hyundai Ix35 возле Черепаново. После в местном паблике он прочитал, что в аварии погибла та самая девушка.

Напомним, на новосибирской трассе во время обгона Hyundai Ix35 врезалась в Toyota Land Cruiser Prado. В ДТП погибли трое: женщина-водитель и пассажирка Hyundai, а также водитель Toyota.

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#Происшествия
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