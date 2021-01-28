Девять мужчин и женщина умерли от коронавируса в Новосибирской области

В Новосибирской области умерли от коронавируса девять мужчин в возрасте 55 лет, 63 года, 64 года, 65 лет, 65 лет, 73 года, 81 год, 82 года, 83 года и 70-летняя женщина. Таковы данные регионального оперштаба на 28 января.