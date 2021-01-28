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Posted 28 января 2021, 07:11

Published 28 января 2021, 07:11

Modified 5 августа 2022, 12:14

Updated 5 августа 2022, 12:14

Девять мужчин и женщина умерли от коронавируса в Новосибирской области

28 января 2021, 07:11
Всем погибшим было более 55 лет.

В Новосибирской области умерли от коронавируса девять мужчин в возрасте 55 лет, 63 года, 64 года, 65 лет, 65 лет, 73 года, 81 год, 82 года, 83 года и 70-летняя женщина. Таковы данные регионального оперштаба на 28 января.

С учетом последних суток в области насчитывается уже 1 201 смертельный случай от Covid-19.

104 тяжелых пациентов переведены в реанимацию, 16 – на ИВЛ.

Более 2 тысяч новосибирцев из-за вируса попали в инфекционные больницы, и более 3 тысячи жителей находятся на карантине.

За сутки число зараженных выросло на 134 человека, вылечившихся - на 214.

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