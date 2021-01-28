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Posted 28 января 2021, 03:40

Published 28 января 2021, 03:40

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Новосибирский депутат требует проверить законность действий силовиков на митинге

28 января 2021, 03:40
Депутат рассказала об незаконных действиях полиции.

Новосибирский депутат Светлана Каверзина требует проверить законность массовых задержаний граждан во время мирного протеста 23 января.

Независимый депутат считает, что действия правоохранительных органов во время мирных митингов в поддержку Навального являются «немотивированными и антиконституционными». Свое обращение она направила начальнику УФСБ и полпреду президента в СФО.

Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на Каверзину, мирные собрания без оружия разрешены законом, а Конституция РФ должна гарантировать свободу мысли и слова. Между тем в день митингов к новосибирцам было применено насилие спецслужб, некоторые митингующие получили травмы. При этом задержанным не объяснили их права. Вместо этого их загнали в тесные автозаки, что также нарушает предписания Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции. Люди сидели на коленях друг у друга, им не давали воды. В отделении полиции №4 «Калининский» толпа задержанных находилась в маленьком помещении пять часов, пока оформлялись документы. В отделении «Октябрьский» задержанных держали на улице в мороз.

Действия полиции Каверщина называет незаконными. А значительное количество спецслужб на улицах города только создавало «атмосферу страха и негативный эмоциональный фон у граждан».

«Российский и мировой опыт показывает, что подобное демонстративное насилие со стороны правоохранительных органов является главной причиной снижения общественной безопасности и способно привести к ответной агрессии и к радикализации мирного цивилизованного протеста», - считает депутат.

Она требует прекратить агрессию со стороны правоохранительных органов. По ее словам, Новосибирск имеет традицию проводить мирно публичные массовые мероприятия.

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#Происшествия
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