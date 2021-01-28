Новосибирский депутат требует проверить законность действий силовиков на митинге

Posted 28 января 2021, 03:40
Published 28 января 2021, 03:40
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Новосибирский депутат Светлана Каверзина требует проверить законность массовых задержаний граждан во время мирного протеста 23 января.
Независимый депутат считает, что действия правоохранительных органов во время мирных митингов в поддержку Навального являются «немотивированными и антиконституционными». Свое обращение она направила начальнику УФСБ и полпреду президента в СФО.
Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на Каверзину, мирные собрания без оружия разрешены законом, а Конституция РФ должна гарантировать свободу мысли и слова. Между тем в день митингов к новосибирцам было применено насилие спецслужб, некоторые митингующие получили травмы. При этом задержанным не объяснили их права. Вместо этого их загнали в тесные автозаки, что также нарушает предписания Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции. Люди сидели на коленях друг у друга, им не давали воды. В отделении полиции №4 «Калининский» толпа задержанных находилась в маленьком помещении пять часов, пока оформлялись документы. В отделении «Октябрьский» задержанных держали на улице в мороз.
Действия полиции Каверщина называет незаконными. А значительное количество спецслужб на улицах города только создавало «атмосферу страха и негативный эмоциональный фон у граждан».
«Российский и мировой опыт показывает, что подобное демонстративное насилие со стороны правоохранительных органов является главной причиной снижения общественной безопасности и способно привести к ответной агрессии и к радикализации мирного цивилизованного протеста», - считает депутат.
Она требует прекратить агрессию со стороны правоохранительных органов. По ее словам, Новосибирск имеет традицию проводить мирно публичные массовые мероприятия.