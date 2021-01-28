Новосибирский депутат требует проверить законность действий силовиков на митинге

Как пишет Тайга.инфо со ссылкой на Каверзину, мирные собрания без оружия разрешены законом, а Конституция РФ должна гарантировать свободу мысли и слова. Между тем в день митингов к новосибирцам было применено насилие спецслужб, некоторые митингующие получили травмы. При этом задержанным не объяснили их права. Вместо этого их загнали в тесные автозаки, что также нарушает предписания Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции. Люди сидели на коленях друг у друга, им не давали воды. В отделении полиции №4 «Калининский» толпа задержанных находилась в маленьком помещении пять часов, пока оформлялись документы. В отделении «Октябрьский» задержанных держали на улице в мороз.