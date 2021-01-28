В Новосибирске задержали экс-депутата Госдумы Янковского

Posted 28 января 2021, 04:06
Published 28 января 2021, 04:06
Modified 5 августа 2022, 12:14
Updated 5 августа 2022, 12:14
Бывший депутат Государственной думы Аркадий Янковский сообщил о своем задержании в Новосибирске.
Он рассказал Тайге.инфо, что сотрудники правоохранительных органов задержали его в подъезде дома, когда он выходил на прогулку с собакой. Он отметил, что он общался с майором, который вел себя корректно, представился и попросил проехать с ним в отделение полиции Центрального района.
Причины задержания он не знает, ему лишь предложили побеседовать.
Отметим, что Аркадий Янковский выступает против действующей власти и участвуют в акциях протеста. В 90-х годах был председателем комитета по туризму и спорту в Госдуме.