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Posted 28 января 2021, 04:06

Published 28 января 2021, 04:06

Modified 5 августа 2022, 12:14

Updated 5 августа 2022, 12:14

В Новосибирске задержали экс-депутата Госдумы Янковского

28 января 2021, 04:06
Его задержали "для беседы".

Бывший депутат Государственной думы Аркадий Янковский сообщил о своем задержании в Новосибирске.

Он рассказал Тайге.инфо, что сотрудники правоохранительных органов задержали его в подъезде дома, когда он выходил на прогулку с собакой. Он отметил, что он общался с майором, который вел себя корректно, представился и попросил проехать с ним в отделение полиции Центрального района.

Причины задержания он не знает, ему лишь предложили побеседовать.

Отметим, что Аркадий Янковский выступает против действующей власти и участвуют в акциях протеста. В 90-х годах был председателем комитета по туризму и спорту в Госдуме.

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