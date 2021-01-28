В Новосибирске задержали экс-депутата Госдумы Янковского

Он рассказал Тайге.инфо, что сотрудники правоохранительных органов задержали его в подъезде дома, когда он выходил на прогулку с собакой. Он отметил, что он общался с майором, который вел себя корректно, представился и попросил проехать с ним в отделение полиции Центрального района.