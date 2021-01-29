Дизайн помещений нового терминала аэропорта Толмачево разработают студенты

Posted 29 января 2021, 12:03
Published 29 января 2021, 12:03
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Сегодня, 29 января, губернатор Новосибирской области побывал на стройплощадке нового терминала аэропорта Толмачево. По сообщению пресс-службы регионального правительства, работы по его возведению идут с опережением графика.
Нулевой цикл строительства планируют завершить к концу марта. До начала 2022 года пройдут работы по устройству металлоконструкций и монолитных конструкций, по поставке комплектующих фасадов, лифтов, эскалаторов, системы обработки багажа. Вскоре начнется процедура закупки оборудования.
Андрей Травников вновь подчеркнул, что новосибирские компании участвуют в проекте. На стройке используются щебень, цемент и бетон местного производства. на стройке – новосибирского производства. Среди строителей более 60% высококвалифицированных специалистов и 40% рабочих - это жители Новосибирской области.
Во время выездного совещания губернатор поддержал идею привлечь для разработки дизайна помещений новосибирских студентов. Для этого объявят конкурс, который пройдет в ближайшие полгода.
Первый этап проекта завершится во второй половине 2022 года. К этому моменту площадь нового терминала должна составить более 100 тысяч квадратных метров. При этом старый терминал внутренних авиалиний планируют снести.