Губернатор Новосибирской области наградил мэра Бердска

Posted 30 января 2021, 09:17
Published 30 января 2021, 09:17
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске прошла расширенная коллегия регионального министерства образования. На ней подвели итоги работы ведомства в 2020 году.
Одним из героев коллегии стал мэр Бердска Евгений Шестернин. Губернатор Андрей Травников вручил градоначальнику Почетную грамоту за заслуги в развитии образования в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд. В 2019 году в Бердске открыли новый детский сад в микрорайоне «Южный». В прошлом году рядом с ним появилась новая школа.
Напомним, в декабре 2020 года Шестернин получил Почетную грамоту за деятельность по содействию в развитии конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. Еще ранее губернатор называл его одним из самых сильных руководителей городских округов.