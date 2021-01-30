Губернатор Новосибирской области наградил мэра Бердска

Одним из героев коллегии стал мэр Бердска Евгений Шестернин. Губернатор Андрей Травников вручил градоначальнику Почетную грамоту за заслуги в развитии образования в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд. В 2019 году в Бердске открыли новый детский сад в микрорайоне «Южный». В прошлом году рядом с ним появилась новая школа.