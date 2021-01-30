atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2021, 09:17

Published 30 января 2021, 09:17

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Губернатор Новосибирской области наградил мэра Бердска

30 января 2021, 09:17
Евгений Шестернин получил Почетную грамоту.

В Новосибирске прошла расширенная коллегия регионального министерства образования. На ней подвели итоги работы ведомства в 2020 году.

Одним из героев коллегии стал мэр Бердска Евгений Шестернин. Губернатор Андрей Травников вручил градоначальнику Почетную грамоту за заслуги в развитии образования в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд. В 2019 году в Бердске открыли новый детский сад в микрорайоне «Южный». В прошлом году рядом с ним появилась новая школа.

Напомним, в декабре 2020 года Шестернин получил Почетную грамоту за деятельность по содействию в развитии конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. Еще ранее губернатор называл его одним из самых сильных руководителей городских округов.

Материалы по теме
В Бердске за 65 миллионов продают роскошный коттедж с собственным пирсомФедеральный канал заплатит экс-начальнику МВД Бердска 300 тысяч рублейТри койки в больнице Бердска выделили для детей инфекционного отделения
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика