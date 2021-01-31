103 человека задержали в Новосибирске во время протестной акции

В Новосибирске подведены итоги несанкционированной протестной акции 31 января. Согласно данным "ОВД-инфо" в Новосибирске задержаны 103 человека. Больше протестующих увезли в автозаках лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.