103 человека задержали в Новосибирске во время протестной акции

Posted 31 января 2021, 14:41
Published 31 января 2021, 14:41
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске подведены итоги несанкционированной протестной акции 31 января. Согласно данным "ОВД-инфо" в Новосибирске задержаны 103 человека. Больше протестующих увезли в автозаках лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.
Несогласованная акция протеста в Новосибирске длилась около трех часов. Силовики рассеяли участников шествия, поэтому акция получилась разрозненной.
Люди скандировали лозунги, требуя освободить Навального и Бойко. В центр митингующих не пустили: несколько улиц оказались перекрыты.