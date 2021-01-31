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Posted 31 января 2021, 14:41

Published 31 января 2021, 14:41

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

103 человека задержали в Новосибирске во время протестной акции

31 января 2021, 14:41
Несогласованная акция протеста в Новосибирске длилась около трех часов.

В Новосибирске подведены итоги несанкционированной протестной акции 31 января. Согласно данным "ОВД-инфо" в Новосибирске задержаны 103 человека. Больше протестующих увезли в автозаках лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке и Нижнем Новгороде.

Несогласованная акция протеста в Новосибирске длилась около трех часов. Силовики рассеяли участников шествия, поэтому акция получилась разрозненной.

Люди скандировали лозунги, требуя освободить Навального и Бойко. В центр митингующих не пустили: несколько улиц оказались перекрыты.

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