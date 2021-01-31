Новосибирский врач рассказала о пользе сала во время пандемии коронавируса

Posted 31 января 2021, 15:35
Published 31 января 2021, 15:35
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Обычное сало обладает полезными свойствами, ценность которых особенно велика во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог из Новосибирска Елена Ержанова.
Как сообщила медик, продукт содержит огромное количество витаминов, в том числе и арахидоновую кислоту. Именно она положительно влияет на работу мозга, печени и почек, так как активно участвует в холестериновом обмене.
При этом сало намного полезнее сливочного масла. Сало медленно расщепляется в организме и надолго обеспечивает чувство сытости. Однако есть и противопоказания. Сало не стоит кушать при целом ряде хронических заболеваний: панкреатите, гепатите, гастрите, холецистите и колите.