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Posted 31 января 2021, 15:35

Published 31 января 2021, 15:35

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Новосибирский врач рассказала о пользе сала во время пандемии коронавируса

31 января 2021, 15:35
Продукт содержит огромное количество витаминов, в том числе и арахидоновую кислоту.

Обычное сало обладает полезными свойствами, ценность которых особенно велика во время пандемии коронавируса. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог из Новосибирска Елена Ержанова.

Как сообщила медик, продукт содержит огромное количество витаминов, в том числе и арахидоновую кислоту. Именно она положительно влияет на работу мозга, печени и почек, так как активно участвует в холестериновом обмене.

При этом сало намного полезнее сливочного масла. Сало медленно расщепляется в организме и надолго обеспечивает чувство сытости. Однако есть и противопоказания. Сало не стоит кушать при целом ряде хронических заболеваний: панкреатите, гепатите, гастрите, холецистите и колите.

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