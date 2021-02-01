Число задержанных на акции в Новосибирске назвали в полиции

Posted 1 февраля 2021, 07:48
Published 1 февраля 2021, 07:48
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В минувшее воскресенье, 31 января, в Новосибирске прошла очередная незаконная акция протеста. По оценке полиции, а ней приняли участие 1300 человек.
Протестующие собрались у Дома офицеров к полудню. Попытавший пройти по Красному проспекту к зданию областного правительства, участники митинга свернули в Первомайский сквер.
Всего в течение дня были задержаны 154 человека. Теперь им грозят внушительные штрафы, о которых накануне предупреждали представители правоохранительных органов.