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Posted 1 февраля 2021, 07:48

Published 1 февраля 2021, 07:48

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Число задержанных на акции в Новосибирске назвали в полиции

1 февраля 2021, 07:48
Теперь им грозят внушительные штрафы.

В минувшее воскресенье, 31 января, в Новосибирске прошла очередная незаконная акция протеста. По оценке полиции, а ней приняли участие 1300 человек.

Протестующие собрались у Дома офицеров к полудню. Попытавший пройти по Красному проспекту к зданию областного правительства, участники митинга свернули в Первомайский сквер.

Всего в течение дня были задержаны 154 человека. Теперь им грозят внушительные штрафы, о которых накануне предупреждали представители правоохранительных органов.

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#Происшествия
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