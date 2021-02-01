В новосибирском управлении МВД проверили содержимое подозрительного пакета

В операции приняли участие сотрудники полиции и отряд разминирования Росгвардии. На время работ из здания по улице Серебренниковской эвакуировали сотрудников, территорию оцепили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, содержимое пакета не представляет никакой угрозы.