В новосибирском управлении МВД проверили содержимое подозрительного пакета

Posted 1 февраля 2021, 08:53
Published 1 февраля 2021, 08:53
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Спецслужбы проверили подозрительный пакет, найденный на территории главного управления полиции Новосибирской области.
В операции приняли участие сотрудники полиции и отряд разминирования Росгвардии. На время работ из здания по улице Серебренниковской эвакуировали сотрудников, территорию оцепили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, содержимое пакета не представляет никакой угрозы.
Напомним, 1 февраля в местном паблике появилась информация о ЧП на территории областного управления МВД - во дворе нашли бесхозный пакет.