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Posted 1 февраля 2021, 08:53

Published 1 февраля 2021, 08:53

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В новосибирском управлении МВД проверили содержимое подозрительного пакета

1 февраля 2021, 08:53
Территорию оцепили.

Спецслужбы проверили подозрительный пакет, найденный на территории главного управления полиции Новосибирской области.

В операции приняли участие сотрудники полиции и отряд разминирования Росгвардии. На время работ из здания по улице Серебренниковской эвакуировали сотрудников, территорию оцепили. Как сообщили в пресс-службе ведомства, содержимое пакета не представляет никакой угрозы.

Напомним, 1 февраля в местном паблике появилась информация о ЧП на территории областного управления МВД - во дворе нашли бесхозный пакет.

#Происшествия
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