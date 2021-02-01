В Новосибирской области за сутки из-за вируса госпитализировали 19 человек

Posted 1 февраля 2021, 08:39
Published 1 февраля 2021, 08:39
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
По официальной информации оперативного штаба на утро 1 февраля в Новосибирской области выявлено 32 385 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1 819 детей. 29 747 пациентов к сегодняшнему дню выздоровели.
На данный момент госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах столицы Сибири - 1 560, а в стационарах по Новосибирской области - 826 человек.
За время пандемии в регионе сделано 1 191 478 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 199 новосибирцев, а 93 091 человек с него уже снято.
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 806 обращений к медикам из-за симптомов ОРВИ. Из них госпитализированы 19 человек.