atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля 2021, 08:39

Published 1 февраля 2021, 08:39

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В Новосибирской области за сутки из-за вируса госпитализировали 19 человек

1 февраля 2021, 08:39
За прошедшие сутки в области зарегистрировано 806 обращений к медикам из-за симптомов ОРВИ.

По официальной информации оперативного штаба на утро 1 февраля в Новосибирской области выявлено 32 385 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1 819 детей. 29 747 пациентов к сегодняшнему дню выздоровели.

На данный момент госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах столицы Сибири - 1 560, а в стационарах по Новосибирской области - 826 человек.

За время пандемии в регионе сделано 1 191 478 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 199 новосибирцев, а 93 091 человек с него уже снято.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 806 обращений к медикам из-за симптомов ОРВИ. Из них госпитализированы 19 человек.

Материалы по теме
В Новосибирской области еще 134 человека заболели коронавирусомНовосибирская область получит еще более 17 тысяч доз вакцины от коронавирусаВ Новосибирской области еще восемь человек скончались от коронавируса
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика