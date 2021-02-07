atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2021, 08:22

Published 7 февраля 2021, 08:22

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Новосибирская биатлонистка Павлова попала в сборную России на чемпионат мира

7 февраля 2021, 08:22
Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский огласил национальной команды на чемпионат мира. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Среди участников соревнований будет и новосибирская спортсменка Евгения Павлова. Кроме нее в женскую заявку попали Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и родившаяся в Бердске Ирина Казакевич.

На турнире сборная России выступит под флагом СБР. Из-за допинговых нарушений команде на два года запрещено использовать национальный флаг и гимн. Тем не менее тренеры ставят задачу бороться за самые высокие места.

Материалы по теме
Новосибирская биатлонистка Павлова неудачно выступила в ОберхофеНовосибирская биатлонистка Павлова финишировала шестой в гонке в Антхольце
#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика