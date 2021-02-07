Новосибирская биатлонистка Павлова попала в сборную России на чемпионат мира

Posted 7 февраля 2021, 08:22
Published 7 февраля 2021, 08:22
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский огласил национальной команды на чемпионат мира. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
Среди участников соревнований будет и новосибирская спортсменка Евгения Павлова. Кроме нее в женскую заявку попали Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова и родившаяся в Бердске Ирина Казакевич.
На турнире сборная России выступит под флагом СБР. Из-за допинговых нарушений команде на два года запрещено использовать национальный флаг и гимн. Тем не менее тренеры ставят задачу бороться за самые высокие места.