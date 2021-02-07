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Posted 7 февраля 2021, 13:15

Published 7 февраля 2021, 13:15

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В Новосибирске после коронавируса скончался профессор НГТУ Жуловян

7 февраля 2021, 13:15
В справке COVID-19 не указан.

В Новосибирске скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян. Об этом рассказала его дочь Галина. Профессор был госпитализирован 31 декабря с двухсторонней пневмонией и поражением 65% легких.

Через 18 дней после выписки из клинической больницы №11 мужчина умер. Причиной смерти ишемическую болезнь сердца.

Несмотря на то, что один из тестов показал у Владимира Жуловяна наличие коронавируса, в справке COVID-19 не указан. Хотя похоронили мужчину в закрытом гробу. По предписанию морга на прощании присутствовали лишь самые близкие люди.

Дочь умершего профессора хочет добиться справедливости. Женщина настаивает, чтобы коронавирус был внесен в список болезней, вызвавших смерть.

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