В Новосибирске после коронавируса скончался профессор НГТУ Жуловян

Posted 7 февраля 2021, 13:15
Published 7 февраля 2021, 13:15
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске скончался профессор НГТУ Владимир Жуловян. Об этом рассказала его дочь Галина. Профессор был госпитализирован 31 декабря с двухсторонней пневмонией и поражением 65% легких.
Через 18 дней после выписки из клинической больницы №11 мужчина умер. Причиной смерти ишемическую болезнь сердца.
Несмотря на то, что один из тестов показал у Владимира Жуловяна наличие коронавируса, в справке COVID-19 не указан. Хотя похоронили мужчину в закрытом гробу. По предписанию морга на прощании присутствовали лишь самые близкие люди.
Дочь умершего профессора хочет добиться справедливости. Женщина настаивает, чтобы коронавирус был внесен в список болезней, вызвавших смерть.