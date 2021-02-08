Дело о гибели троих рабочих при обвале стены в Новосибирске ушло в суд

Posted 8 февраля 2021, 07:40
Published 8 февраля 2021, 07:40
Modified 5 августа 2022, 12:19
Updated 5 августа 2022, 12:19
Дело о гибели троих рабочих в Новосибирске поступило на рассмотрение в суд Ленинского района.
Три лица обвиняются в нарушении техники безопасности при ведении строительных работ. Это директор строительной компании, начальник и мастер строительно-монтажного участка.
Следствие установило, что во время реконструкции насосной станции №2 рабочих направили на незапланированные проектной документацией земляные работы. В результате на них упала часть стены насосной станции. Трое человек погибли.