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Posted 8 февраля 2021, 07:40

Published 8 февраля 2021, 07:40

Modified 5 августа 2022, 12:19

Updated 5 августа 2022, 12:19

Дело о гибели троих рабочих при обвале стены в Новосибирске ушло в суд

8 февраля 2021, 07:40
Обвинение утвердил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

Дело о гибели троих рабочих в Новосибирске поступило на рассмотрение в суд Ленинского района.

Три лица обвиняются в нарушении техники безопасности при ведении строительных работ. Это директор строительной компании, начальник и мастер строительно-монтажного участка.

Следствие установило, что во время реконструкции насосной станции №2 рабочих направили на незапланированные проектной документацией земляные работы. В результате на них упала часть стены насосной станции. Трое человек погибли.

#Общество
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