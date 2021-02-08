В Кировском районе Новосибирска восстановили электроснабжение

Posted 8 февраля 2021, 14:42
Published 8 февраля 2021, 14:42
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске восстановлено электроснабжение в Кировском районе . Отключение произошло 8 февраля в 17:52. Причиной аварии в РЭС назвали неблагоприятные погодные условия. Они привели к отключению трансформатора.
Под отключение попали 70 трансформаторных подстанций. Они обслуживают 34 социально-значимых объекта. Пострадали 25 тысяч человек.
Специалисты «Новосибирских городских электрических сетей» переключили электрические линии на резервные схемы. В настоящее время питание всех потребителей полностью возобновлено.