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Posted 8 февраля 2021, 14:42

Published 8 февраля 2021, 14:42

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В Кировском районе Новосибирска восстановили электроснабжение

8 февраля 2021, 14:42
Под отключение попали 25 тысяч человек.

В Новосибирске восстановлено электроснабжение в Кировском районе . Отключение произошло 8 февраля в 17:52. Причиной аварии в РЭС назвали неблагоприятные погодные условия. Они привели к отключению трансформатора.

Под отключение попали 70 трансформаторных подстанций. Они обслуживают 34 социально-значимых объекта. Пострадали 25 тысяч человек.

Специалисты «Новосибирских городских электрических сетей» переключили электрические линии на резервные схемы. В настоящее время питание всех потребителей полностью возобновлено.

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