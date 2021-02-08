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Posted 8 февраля 2021, 09:14

Published 8 февраля 2021, 09:14

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В Новосибирске на остановке мужчина упал под колеса автобуса №34 и погиб

8 февраля 2021, 09:14
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Сегодня, 8 февраля, возле дома №6 на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске пассажирский автобус №34 наехал на мужчину, который погиб от полученных травм. Об этом рассказали в сообществе АСТ-54.

Как уточнили в полиции, за рулем автобуса НефАЗ находился водитель 1973 года рождения. Подъезжая к остановке общественного транспорта «Калининский универмаг», он совершил наезд на пешехода, которыйупал под колёса автобуса.

Известно, что мужчина до этого стоял в ожидании транспорта. Его личность и обстоятельства происшествия уточняются.

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#Происшествия
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