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Posted 8 февраля 2021, 13:21

Published 8 февраля 2021, 13:21

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

В Новосибирске рассказали, где проложат трамвайные пути до 2024 года

8 февраля 2021, 13:21
Вместе с трамвайными линиями будет модернизироваться инфраструктура.

В Новосибирске планируется активизировать развитие трамвайной сети. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок администрации города Михаил Никулин.

По словам чиновника мэрии, в 2022-2024 годах протянут 700-метровую трамвайную линию на ГБШ к новому автовокзалу. Это необходимо, чтобы обеспечить транспортную доступность. Линия будет оборудована разворотным кольцом.

Документация отправлена на экспертизу. На начало строительства этой линии будет потрачено более 63 миллионов рублей.

Также планируется продление трамвайной линии на жилмассив «Чистая слобода». Еще в планах создание транспортно-пересадочного узла «Вокзал Новосибирск-Западный» в рамках возведения четвёртого моста.

Вместе с непосредственно трамвайными линиями будет модернизироваться инфраструктура. Она будет соответствовать современным нормам.

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