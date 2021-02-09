Пять новых дорожных камер установят для фиксации нарушений в Новосибирске

В Новосибирске установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они начнут работу рядом с остановкой «Светлая», на перекрестках улиц Фабричной и Спартака, Кропоткина и Ипподромской, Немировича-Данченко и Станиславского, а также Кирова и Лобова.