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Posted 9 февраля 2021, 04:24

Published 9 февраля 2021, 04:24

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Пять новых дорожных камер установят для фиксации нарушений в Новосибирске

9 февраля 2021, 04:24
Места из установки согласованы с ГИБДД

В Новосибирске установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они начнут работу рядом с остановкой «Светлая», на перекрестках улиц Фабричной и Спартака, Кропоткина и Ипподромской, Немировича-Данченко и Станиславского, а также Кирова и Лобова.

Установка комплексов должна пройти в течение 2021 года. «Центр организации дорожного движения» по согласованию с ГАИ расположит их там, где чаще всего происходят ДТП.

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#Общество
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