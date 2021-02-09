Пять новых дорожных камер установят для фиксации нарушений в Новосибирске

Posted 9 февраля 2021, 04:24
Published 9 февраля 2021, 04:24
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске установят новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они начнут работу рядом с остановкой «Светлая», на перекрестках улиц Фабричной и Спартака, Кропоткина и Ипподромской, Немировича-Данченко и Станиславского, а также Кирова и Лобова.
Установка комплексов должна пройти в течение 2021 года. «Центр организации дорожного движения» по согласованию с ГАИ расположит их там, где чаще всего происходят ДТП.