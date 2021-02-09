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Posted 9 февраля 2021, 03:45

Published 9 февраля 2021, 03:45

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Управляющие компании в Новосибирске оштрафовали на 660 тысяч за нарушения

9 февраля 2021, 03:45
Составлено много административных протоколов в связи с нарушениями в работе.

В Новосибирске за прошедший год под муниципальный контроль попали 4,5 тысячи домов. Всего эксперты мэрии нашли 325 нарушений правил благоустройства управляющими компаниями.

Комитетом жилищной инспекции мэрии возбуждено 25 дел об административных правонарушениях. В ГЖИ Новосибирской области направили 50 материалов для принятия мер в соответствии с ее полномочиями, отчитались в мэрии.

Чиновники проверили и тех, кто живет в муниципальных квартирах. Здесь также не обошлось без нарушений, от которых в 167 случаях потребовали избавиться. Составлено 123 протокола.

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#Происшествия
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