Улицу потухших фонарей нашли в Новосибирске

Posted 13 февраля 2021, 18:27
Published 13 февраля 2021, 18:27
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
В субботу, 13 февраля, жители Новосибирска рассказали о потухших фонарях на улице Серебренниковской. По их словам, вдоль дома №23 не работают 6 светильников.
О темноте на Серебренниковской расказали подписчики АСТ-54. Они утверждают, что не освещен и пешеходный переход.
- 21 января была оставлена заявка в Горсвет, но по состоянию на сегодняшний день освещение не восстановлено, - рассказывают новосибирцы. Они надеются,что теперь на их проблему власти обратят внимание.