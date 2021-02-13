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Posted 13 февраля 2021, 18:27

Published 13 февраля 2021, 18:27

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Улицу потухших фонарей нашли в Новосибирске

13 февраля 2021, 18:27
Жители Серебренниковской требуют включить шесть светильников.

В субботу, 13 февраля, жители Новосибирска рассказали о потухших фонарях на улице Серебренниковской. По их словам, вдоль дома №23 не работают 6 светильников.

О темноте на Серебренниковской расказали подписчики АСТ-54. Они утверждают, что не освещен и пешеходный переход.

- 21 января была оставлена заявка в Горсвет, но по состоянию на сегодняшний день освещение не восстановлено, - рассказывают новосибирцы. Они надеются,что теперь на их проблему власти обратят внимание.

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