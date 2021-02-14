atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2021, 09:36

Published 14 февраля 2021, 09:36

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

В пожаре в частном доме в Коченево погиб мужчина

14 февраля 2021, 09:36
По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В рабочем поселке Коченево под Новосибирском ночью сгорел частный дом на улице Сибирской. Как сообщает источник в ГУ МЧС по НСО, к моменту прибытия пожарных открытым огнем горели кровля частного дома и веранда.

Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В ликвидации пожара были заняты 13 человек и 3 единицы техники. После тушения возгорания в доме обнаружено тело 61-летнего хозяина дома. На месте работают дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика