В пожаре в частном доме в Коченево погиб мужчина

Posted 14 февраля 2021, 09:36
Published 14 февраля 2021, 09:36
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В рабочем поселке Коченево под Новосибирском ночью сгорел частный дом на улице Сибирской. Как сообщает источник в ГУ МЧС по НСО, к моменту прибытия пожарных открытым огнем горели кровля частного дома и веранда.
Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров. По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
В ликвидации пожара были заняты 13 человек и 3 единицы техники. После тушения возгорания в доме обнаружено тело 61-летнего хозяина дома. На месте работают дознаватель МЧС и сотрудники Следственного комитета.