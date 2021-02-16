В Новосибирской области 877 человек за сутки обратились к врачам из-за вируса

Сегодня, 16 февраля, в Новосибирской области сообщили о 120 новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба в регионе выявлено 34 311 случаев covid-19, в том числе у 1 915 детей. 31 982 пациента уже выздоровели. За сутки их стало на 73 больше.