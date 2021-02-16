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Posted 16 февраля 2021, 09:35

Published 16 февраля 2021, 09:35

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

В Новосибирской области 877 человек за сутки обратились к врачам из-за вируса

16 февраля 2021, 09:35
Под медицинским наблюдением находится 2 591 житель региона.

Сегодня, 16 февраля, в Новосибирской области сообщили о 120 новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба в регионе выявлено 34 311 случаев covid-19, в том числе у 1 915 детей. 31 982 пациента уже выздоровели. За сутки их стало на 73 больше.

К настоящему времени госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 444, а в больницах по области - 816 человек.

В Новосибирской области с начала пандемии сделано 1 253 144 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков находится 2 591 житель региона, а 97 188 человек с него уже сняты. За сутки к врачам обратились 877 человк с симптомами ОРВИ.

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