В Новосибирской области 877 человек за сутки обратились к врачам из-за вируса

Posted 16 февраля 2021, 09:35
Published 16 февраля 2021, 09:35
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Сегодня, 16 февраля, в Новосибирской области сообщили о 120 новых заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба в регионе выявлено 34 311 случаев covid-19, в том числе у 1 915 детей. 31 982 пациента уже выздоровели. За сутки их стало на 73 больше.
К настоящему времени госпитализированы 25 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 444, а в больницах по области - 816 человек.
В Новосибирской области с начала пандемии сделано 1 253 144 теста на коронавирус. Под наблюдением медиков находится 2 591 житель региона, а 97 188 человек с него уже сняты. За сутки к врачам обратились 877 человк с симптомами ОРВИ.