Андрей Травников проконтролировал строительство ЛДС в Новосибирске

Губернатор отметил, что из-за пандемии в 2020 году работы тормозились, но в настоящее время отставание по срокам ликвидировано. Кроме того, планируется увеличить число занятых на спортивном объекте специалистов. Сейчас там работает 400 человек, но их число должно увеличиться до тысячи.