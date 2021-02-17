Андрей Травников проконтролировал строительство ЛДС в Новосибирске

Posted 17 февраля 2021, 03:13
Published 17 февраля 2021, 03:13
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с проверкой на строительной площадке ледовой арены, которая появится к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.
Главе региона доложили, что общая техническая готовность объекта составляет 52%. Этот показатель получен с учетом материальных запасов, наличия оборудования и материалов как на стадии изготовления, так и поставки.
В настоящее время рабочие приступили к монтажу металлических ферм перекрытия, их общий вес – 3 тысячи тонн. Также ведутся бетонные работы на высоте 32 метра.
Губернатор отметил, что из-за пандемии в 2020 году работы тормозились, но в настоящее время отставание по срокам ликвидировано. Кроме того, планируется увеличить число занятых на спортивном объекте специалистов. Сейчас там работает 400 человек, но их число должно увеличиться до тысячи.
Проблем с финансированием также нет, в бюджете всех уровней есть деньги на строительство объектов к чемпионату мира.
По словам министра строительства НСО, в текущем году будет закрыт тепловой контур здания, и объект будет подключен к теплоснабжению перед началом отопительного сезона. После рабочие приступят к монтажу инженерных систем, оборудования внутри здания, также начнутся отделочные работы.
Напомним, в рамках подготовки к МЧМ по хоккею до 2023 года в Новосибирске построят, помимо ЛДС, новую станцию метро ипять дорожных объектов. ЛДС будет занимать площадь 55 тыс.кв.м. и вместит в себя более 10 тысяч зрителей, тренировочная арена будет рассчитана на 200 человек.