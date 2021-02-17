atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля 2021, 03:13

Published 17 февраля 2021, 03:13

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Андрей Травников проконтролировал строительство ЛДС в Новосибирске

17 февраля 2021, 03:13
К строительству привлекут до тысячи рабочих.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с проверкой на строительной площадке ледовой арены, которая появится к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Главе региона доложили, что общая техническая готовность объекта составляет 52%. Этот показатель получен с учетом материальных запасов, наличия оборудования и материалов как на стадии изготовления, так и поставки.

В настоящее время рабочие приступили к монтажу металлических ферм перекрытия, их общий вес – 3 тысячи тонн. Также ведутся бетонные работы на высоте 32 метра.

Губернатор отметил, что из-за пандемии в 2020 году работы тормозились, но в настоящее время отставание по срокам ликвидировано. Кроме того, планируется увеличить число занятых на спортивном объекте специалистов. Сейчас там работает 400 человек, но их число должно увеличиться до тысячи.

Проблем с финансированием также нет, в бюджете всех уровней есть деньги на строительство объектов к чемпионату мира.

По словам министра строительства НСО, в текущем году будет закрыт тепловой контур здания, и объект будет подключен к теплоснабжению перед началом отопительного сезона. После рабочие приступят к монтажу инженерных систем, оборудования внутри здания, также начнутся отделочные работы.

Напомним, в рамках подготовки к МЧМ по хоккею до 2023 года в Новосибирске построят, помимо ЛДС, новую станцию метро ипять дорожных объектов. ЛДС будет занимать площадь 55 тыс.кв.м. и вместит в себя более 10 тысяч зрителей, тренировочная арена будет рассчитана на 200 человек.

Материалы по теме
Бугринскую рощу в Новосибирске соединят с новым спортивным парком у ЛДСНовосибирец снял на видео стройку ЛДС с высоты птичьего полета
#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика