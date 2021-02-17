Изобретатель лопаты подал в Новосибирске в суд на «Посуда-центр»

Posted 17 февраля 2021, 20:38
Published 17 февраля 2021, 20:38
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил необычный иск от изобретателя лопаты из Читы. Он считает, что его изобретение используется незаконно. Ответчиками должны стать ряд компаний, в том числе ООО «Посуда-Центр Сервис», ООО «Агроимпекс-Ока», ООО «Хозторг».
По мнению истца Алексея М., ООО «Посуда-Центр Сервис» нарушило права на его изобретение путем производства и продажи лопат, изготовленных из рельсовой стали. Именно такие он запатентовал еще в 2012 году. Изобретатель ссылается на патент №2453389, выданный Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Сайт «Патентсервис» подтверждает, что изобретение Алексея М. относится к области изготовления лопат. Его лопаты делают из плоских металлических листов мерной длины из старогодных или некондиционных рельс. Примечательно, что, по данным «Новой Сибири», изобретатель в 2018 году уже обращался в суд со схожим иском, но суд его не поддержал.
Согласно патенту, лопаты, о которых идет спор, изготавливаются с помощью старогодных или некондиционных рельсов. Они обладают более высокой прочностью и эксплуатационной надежностью. Но в патенте отсутствует визуализация изобретения, указание точных параметров изделия и алгоритм изготовления. Поэтому в 2019 году Новосибирская торгово-промышленная палата заявила о невозможности провести назначенную судом экспертизу.