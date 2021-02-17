Изобретатель лопаты подал в Новосибирске в суд на «Посуда-центр»

Сайт «Патентсервис» подтверждает, что изобретение Алексея М. относится к области изготовления лопат. Его лопаты делают из плоских металлических листов мерной длины из старогодных или некондиционных рельс. Примечательно, что, по данным «Новой Сибири», изобретатель в 2018 году уже обращался в суд со схожим иском, но суд его не поддержал.