Техдиректор СГК обвинил автомобилистов в загрязнении воздуха в Новосибирске

По мнению эксперта, 90% так называемых экологов не могут отличить оксид азота от оксида серы. По показателям бурый уголь чище каменного, и содержание кальция в нем выше. Это приводит к тому, что в самом котле оксид серы нейтрализуется. Что же касается выбросов, то он сам проверял направление дыма от ТЭЦ во время морозов, и ответственно заявляет, что в сторону города дым не шел.