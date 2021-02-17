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Posted 17 февраля 2021, 09:01

Published 17 февраля 2021, 09:01

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Техдиректор СГК обвинил автомобилистов в загрязнении воздуха в Новосибирске

17 февраля 2021, 09:01
Эксперт назвал причины экологической проблемы в мегаполисе.

Технический директор СГК заявил, что воздух в Новосибирске загрязняют автомобилисты и жители частного сектора.

Во время прямого эфира в Instagram Олег Петров высказался насчет загрязнения воздуха в Новосибирске. По его мнению, жалобы горожан беспочвенны.

«На мой взгляд, в Новосибирске творится самый настоящий экологический терроризм. Люди просто нагнетают истерию», - приводит слова техдиректора «Континент Сибирь».

По мнению эксперта, 90% так называемых экологов не могут отличить оксид азота от оксида серы. По показателям бурый уголь чище каменного, и содержание кальция в нем выше. Это приводит к тому, что в самом котле оксид серы нейтрализуется. Что же касается выбросов, то он сам проверял направление дыма от ТЭЦ во время морозов, и ответственно заявляет, что в сторону города дым не шел.

А вот кого стоит винить в росте загрязнений, так это автотранспорт, газовые котельные и печное отопление в домах.

#Экология
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