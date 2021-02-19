16-летняя девушка без вести пропала в Новосибирске

Приметы без вести пропавшей: рост – 165 см, голубе глаза, длинные волосы, худощавая. Из дома уходила в черном пуховике, синих джинсах, черных кроссовках, коричневой шапке и черном шарфе. У нее был с собой черный рюкзак.