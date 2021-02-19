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Posted 19 февраля 2021, 02:51

Published 19 февраля 2021, 02:51

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

16-летняя девушка без вести пропала в Новосибирске

19 февраля 2021, 02:51
Девушка больна и нуждается в помощи.

16-летняя Оксана Ворбьева без вести пропала в Новосибирске 17 февраля 2021 года. Девушку видели в последний раз в Октябрьском районе. Как сообщают волонтеры, ей нужна медицинская помощь.

Приметы без вести пропавшей: рост – 165 см, голубе глаза, длинные волосы, худощавая. Из дома уходила в черном пуховике, синих джинсах, черных кроссовках, коричневой шапке и черном шарфе. У нее был с собой черный рюкзак.

Телефон горячей линии: 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «Лиза Алерт») или 112

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#Происшествия
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