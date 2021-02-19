atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2021, 05:57

Published 19 февраля 2021, 05:57

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Возбуждено уголовное дело по факту кражи 15 млн рублей у новосибирца

19 февраля 2021, 05:57
В полиции не сообщают о точной сумме, похищенной неизвестными.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту кражи 15 миллионов рублей у местного жителя. Полиция разыскивает предполагаемых преступников.

В ходе оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего. По поводу украденной суммы денег в главе не уточнили.

Напомним, в сети появилось видео, на котором на улице рядом с вузом двое неизвестных толкают мужчину с пакетом на землю, избивают и выхватывают у него пакет. После они скрываются на темной легковой машине в неизвестном направлении. Автор видеозаписи сообщил, что мужчина лишился 15 млн рублей.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика