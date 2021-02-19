Возбуждено уголовное дело по факту кражи 15 млн рублей у новосибирца

Напомним, в сети появилось видео, на котором на улице рядом с вузом двое неизвестных толкают мужчину с пакетом на землю, избивают и выхватывают у него пакет. После они скрываются на темной легковой машине в неизвестном направлении. Автор видеозаписи сообщил, что мужчина лишился 15 млн рублей.