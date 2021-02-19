Возбуждено уголовное дело по факту кражи 15 млн рублей у новосибирца

Posted 19 февраля 2021, 05:57
Published 19 февраля 2021, 05:57
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту кражи 15 миллионов рублей у местного жителя. Полиция разыскивает предполагаемых преступников.
В ходе оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего. По поводу украденной суммы денег в главе не уточнили.
Напомним, в сети появилось видео, на котором на улице рядом с вузом двое неизвестных толкают мужчину с пакетом на землю, избивают и выхватывают у него пакет. После они скрываются на темной легковой машине в неизвестном направлении. Автор видеозаписи сообщил, что мужчина лишился 15 млн рублей.