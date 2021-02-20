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Posted 20 февраля 2021, 03:21

Published 20 февраля 2021, 03:21

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Досуговый центр появится на проданном без торгов участке в Новосибирске

20 февраля 2021, 03:21
Рядом с участком появится сквер.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о строительстве досугового центра на недавно проданном в Академгородке земельном участке.

Ранее в микрорайоне «Щ» без торгов ушел участок земли на пересечении ул. Арбузова и Российской, где находился когда-то рынок. Власти оформили сделку по заниженной цене в обход аукциона. Мэр пояснил, что это было сделано якобы в интересах местного населения.

Локоть разъяснил, что землю купил инвестор, а частные компании готовы пойти на все ради прибыли, даже на строительство высотки. Но в данной ситуации все сделано для того, чтобы на пустыре появился дворец культуры «Академия». Полученные от сделки деньги пойдут на разработку проекта ДК, остальная часть – на благоустройство сквера на Демакова.

#Общество
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