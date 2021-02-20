Досуговый центр появится на проданном без торгов участке в Новосибирске

Локоть разъяснил, что землю купил инвестор, а частные компании готовы пойти на все ради прибыли, даже на строительство высотки. Но в данной ситуации все сделано для того, чтобы на пустыре появился дворец культуры «Академия». Полученные от сделки деньги пойдут на разработку проекта ДК, остальная часть – на благоустройство сквера на Демакова.