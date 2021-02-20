Досуговый центр появится на проданном без торгов участке в Новосибирске

Posted 20 февраля 2021, 03:21
Published 20 февраля 2021, 03:21
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о строительстве досугового центра на недавно проданном в Академгородке земельном участке.
Ранее в микрорайоне «Щ» без торгов ушел участок земли на пересечении ул. Арбузова и Российской, где находился когда-то рынок. Власти оформили сделку по заниженной цене в обход аукциона. Мэр пояснил, что это было сделано якобы в интересах местного населения.
Локоть разъяснил, что землю купил инвестор, а частные компании готовы пойти на все ради прибыли, даже на строительство высотки. Но в данной ситуации все сделано для того, чтобы на пустыре появился дворец культуры «Академия». Полученные от сделки деньги пойдут на разработку проекта ДК, остальная часть – на благоустройство сквера на Демакова.