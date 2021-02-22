Около сорока домов остались без тепла в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы

Posted 22 февраля 2021, 09:37
Published 22 февраля 2021, 09:37
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Сегодня, 22 февраля, в Кировском районе Новосибирска без малого 40 домов остались без отопления. В то время, когда температура воздуха составляет по состоянию на четыре часа дня -17 градусов.
Причиной отключения стали аварийные работы на внутриквартальной теплотрассе по улице Бурденко. Из-за этого без теплоснабжения остались 13 многоквартирных жилых домов, 25 частных жилых домов и детский сад.
В СГК планируют устранить дефект к вечеру. При этом потепления в Новосибирске к ночи не ожидается, а наоборот - похолодает до -22 градусов.