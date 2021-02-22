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Posted 22 февраля 2021, 13:18

Published 22 февраля 2021, 13:18

Modified 15 сентября 2022, 22:05

Updated 15 сентября 2022, 22:05

Такси и тяжелый грузовик столкнулись в Новосибирске

22 февраля 2021, 13:18
Авария произошла на улице Авиастроителей.

Сегодня, 22 февраля, на улице Авиастроителей в Новосибирске столкнулись автомобиль KIA Rio с эмблемой «Яндекс.Такси» и тяжелый грузовик Volvo. О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54.

По словам очевидцев, таксист выезжал с дворовой территории. Находившийся за рулём грузовика мужчина сигналил и пытаться уйти от столкновения, но аварии избежать не удалось.

От удара седану повредило переднюю часть. Таксист, как рассказывает свидетель происшествия, свою вину признавать не хотел, выкрикивая «Я со двора выезжал, он что, мне уступить не мог?!».

Из-за аварии возникла пробка, поскольку ее участники заняли обе полосы движения. Кроме того, оказался перекрыт проезд трамваям.

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#Происшествия
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