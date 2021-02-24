Из-за строительства четвертого моста русло реки Обь сузилось в Новосибирске

Posted 24 февраля 2021, 09:45
Published 24 февраля 2021, 09:45
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
В Новосибирске из-за строительных работ по возведению четвертого моста на 20% сузилось русло Оби. Об этом рассказал руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко на совещании накануне половодья.
- На сегодняшний день у нас имеется сужение сечения русла реки на 20%, что при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность, - заявил Борисенко. Свои слова он адресовал в том числе Сергею Меняйло, высказав обеспокоенность в связи с происходящим.
Борисенко считает, что из-за результата и процесса работ, Новосибирский водный пост показывает ошибочные данных. А на них основаны все решения по регулированию местного гидроузла.