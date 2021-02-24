Из-за строительства четвертого моста русло реки Обь сузилось в Новосибирске

- На сегодняшний день у нас имеется сужение сечения русла реки на 20%, что при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность, - заявил Борисенко. Свои слова он адресовал в том числе Сергею Меняйло, высказав обеспокоенность в связи с происходящим.