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Posted 24 февраля 2021, 09:45

Published 24 февраля 2021, 09:45

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Из-за строительства четвертого моста русло реки Обь сузилось в Новосибирске

24 февраля 2021, 09:45
Водный пост выдает неверные результаты накануне половодья.

В Новосибирске из-за строительных работ по возведению четвертого моста на 20% сузилось русло Оби. Об этом рассказал руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления Василий Борисенко на совещании накануне половодья.

- На сегодняшний день у нас имеется сужение сечения русла реки на 20%, что при пропуске половодья окажет существенное влияние на пропускную способность, - заявил Борисенко. Свои слова он адресовал в том числе Сергею Меняйло, высказав обеспокоенность в связи с происходящим.

Борисенко считает, что из-за результата и процесса работ, Новосибирский водный пост показывает ошибочные данных. А на них основаны все решения по регулированию местного гидроузла.

#Происшествия
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