Травников негативно высказался о формальных ответах новосибирских чиновников

Posted 24 февраля 2021, 05:35
Published 24 февраля 2021, 05:35
Modified 15 сентября 2022, 22:05
Updated 15 сентября 2022, 22:05
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал чиновников за формальные ответы и цитирование законов.
На оперативном совещании в правительстве Травников заслушал доклад по обращениям граждан и дал несколько рекомендаций чиновникам. По его словам, руководители подразделений не дают прямые ответа на вопросы граждан, а занимаются канцелярщиной, постоянно ссылаясь на законы. Травников советует больше общаться с населением по телефоны, а не давать формальные ответы на бумаге.
Он также рекомендовал своевременно информировать население, чтобы избежать слухов и фейков.
Кроме того, губернатор посоветовал главам городов и районов не утаивать важную информацию при возникновении ЧП. Благодаря современным технологиям истина будет установлена в любом случае.