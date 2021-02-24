Травников негативно высказался о формальных ответах новосибирских чиновников

На оперативном совещании в правительстве Травников заслушал доклад по обращениям граждан и дал несколько рекомендаций чиновникам. По его словам, руководители подразделений не дают прямые ответа на вопросы граждан, а занимаются канцелярщиной, постоянно ссылаясь на законы. Травников советует больше общаться с населением по телефоны, а не давать формальные ответы на бумаге.