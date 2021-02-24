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Posted 24 февраля 2021, 05:35

Published 24 февраля 2021, 05:35

Modified 15 сентября 2022, 22:05

Updated 15 сентября 2022, 22:05

Травников негативно высказался о формальных ответах новосибирских чиновников

24 февраля 2021, 05:35
Губернатор дал рекомендации подчиненным, как общаться с населением.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал чиновников за формальные ответы и цитирование законов.

На оперативном совещании в правительстве Травников заслушал доклад по обращениям граждан и дал несколько рекомендаций чиновникам. По его словам, руководители подразделений не дают прямые ответа на вопросы граждан, а занимаются канцелярщиной, постоянно ссылаясь на законы. Травников советует больше общаться с населением по телефоны, а не давать формальные ответы на бумаге.

Он также рекомендовал своевременно информировать население, чтобы избежать слухов и фейков.

Кроме того, губернатор посоветовал главам городов и районов не утаивать важную информацию при возникновении ЧП. Благодаря современным технологиям истина будет установлена в любом случае.

#Политика
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