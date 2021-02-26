Медведи начали чаще выходить в населенные пункты Новосибирской области

Posted 26 февраля 2021, 06:19
Published 26 февраля 2021, 06:19
Modified 5 августа 2022, 12:26
Updated 5 августа 2022, 12:26
Участились случаи выхода медведей в населенные пункты Новосибирской области. Несколько таких встреч зафиксировали в Каратском, Куйбышевском, Северной и Колыванском районах. В двух селах медведи бегали за велосипедистами, и полицейским пришлось открыть огонь по хищникам.
В минприроды отметили, что на отстрел медведей в 2020 году было выдано 17 разрешений, в четырех случаях они были использованы. Отстрел произвели в Северном, Колыванском и Куйбышевском районах.
Поскольку в области медведей не так много, то и квот выдается мало. Но и те получить очень сложно. Охотнику необходимо собрать целый пакет документов: охотничий билет, разрешение на охоту на конкретное животное в определенном месте.