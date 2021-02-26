atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 06:19

Published 26 февраля 2021, 06:19

Modified 5 августа 2022, 12:26

Updated 5 августа 2022, 12:26

Медведи начали чаще выходить в населенные пункты Новосибирской области

26 февраля 2021, 06:19
Получить документы на отстрел медведей очень сложно.

Участились случаи выхода медведей в населенные пункты Новосибирской области. Несколько таких встреч зафиксировали в Каратском, Куйбышевском, Северной и Колыванском районах. В двух селах медведи бегали за велосипедистами, и полицейским пришлось открыть огонь по хищникам.

В минприроды отметили, что на отстрел медведей в 2020 году было выдано 17 разрешений, в четырех случаях они были использованы. Отстрел произвели в Северном, Колыванском и Куйбышевском районах.

Поскольку в области медведей не так много, то и квот выдается мало. Но и те получить очень сложно. Охотнику необходимо собрать целый пакет документов: охотничий билет, разрешение на охоту на конкретное животное в определенном месте.

Материалы по теме
Модель из Новосибирска вышла на рыбалку с медведем АрчиВ зоопарке Новосибирска рассказали о судьбе увезённого в Китай медведя Ростика
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика