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Posted 26 февраля 2021, 18:29

Published 26 февраля 2021, 18:29

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

В Новосибирской области похолодает до -38 градусов

26 февраля 2021, 18:29
Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Новосибирской области 27 февраля похолодает до -38°С. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах возможен небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.

Ночная температура составит -33, -38°С, при облачности потеплеет до -25, -30°С. Днем воздух прогреется максимум до -19, -24°С.

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