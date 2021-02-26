В Новосибирской области похолодает до -38 градусов

Posted 26 февраля 2021, 18:29
Published 26 февраля 2021, 18:29
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
В Новосибирской области 27 февраля похолодает до -38°С. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах возможен небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с, ночью местами порывы до 14 м/с.
Ночная температура составит -33, -38°С, при облачности потеплеет до -25, -30°С. Днем воздух прогреется максимум до -19, -24°С.