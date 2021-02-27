Назван возраст вступления в брак у мужчин в Новосибирской области

Средний возраст мужского населения Новосибирской область составляет 37 лет. Таковы данные за 2019 год. Причем оказалось, что на этот показатель влияет и место проживания. Так, в сельской местности средний возраст мужчин – 38,2 года, в городе – 36,6 года.