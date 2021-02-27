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Posted 27 февраля 2021, 03:38

Published 27 февраля 2021, 03:38

Modified 15 сентября 2022, 22:06

Updated 15 сентября 2022, 22:06

Назван возраст вступления в брак у мужчин в Новосибирской области

27 февраля 2021, 03:38
На начало 2020 года в Новосибирской области проживало 1 302,6 тыс. мужчин.

Новосибирскстат подсчитал, в каком возрасте мужчины вступают в брак в Новосибирской области.

Оказалось, что 50%, или 9,6 тыс. мужчин, в 2019 году женились в возрасте от 25 до 34 лет.

По данным на 1 января 2020 года, две трети мужского населения находятся в возрасте от 16 до 60 лет, каждый четвертый – 16-29 лет.

Средний возраст мужского населения Новосибирской область составляет 37 лет. Таковы данные за 2019 год. Причем оказалось, что на этот показатель влияет и место проживания. Так, в сельской местности средний возраст мужчин – 38,2 года, в городе – 36,6 года.

#Общество
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