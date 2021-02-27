Назван возраст вступления в брак у мужчин в Новосибирской области

Posted 27 февраля 2021, 03:38
Published 27 февраля 2021, 03:38
Modified 15 сентября 2022, 22:06
Updated 15 сентября 2022, 22:06
Новосибирскстат подсчитал, в каком возрасте мужчины вступают в брак в Новосибирской области.
Оказалось, что 50%, или 9,6 тыс. мужчин, в 2019 году женились в возрасте от 25 до 34 лет.
По данным на 1 января 2020 года, две трети мужского населения находятся в возрасте от 16 до 60 лет, каждый четвертый – 16-29 лет.
Средний возраст мужского населения Новосибирской область составляет 37 лет. Таковы данные за 2019 год. Причем оказалось, что на этот показатель влияет и место проживания. Так, в сельской местности средний возраст мужчин – 38,2 года, в городе – 36,6 года.