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Бензин и дизельное топливо подорожали в Новосибирске

28 февраля 2021, 21:14
За неделю стоимость литра увеличилась на 0,1-0,3%.

В Новосибирске, по данным статистики, подорожали автомобильной топливо. За неделю его стоимость выросла от 0,1% до 0,3%. Больше подорожал бензин марки АИ-92.

Дизельное топливо подорожало на 0,1%, а 92-й бензин на 0,3%. АИ-95 и АИ-98 поднялся в цене на 0,2%.

На АЗС 92-й бензин продается в диапазоне от 42,40 до 43,70 рубля за литр. АИ-95 стоит от 45,35 до 46,75 рубля. У дизельного топлива разброс шире - от 50,45 до 53,05 рубля за литр.

В службе статистики отмечают, что год назад в тот же период цены не менялись. При этом водители заявляют, что заметный рост стоимости бензина начался еще в декабре - продавцы повышали цены на несколько копеек каждую неделю.

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