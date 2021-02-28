Бензин и дизельное топливо подорожали в Новосибирске

В Новосибирске, по данным статистики, подорожали автомобильной топливо. За неделю его стоимость выросла от 0,1% до 0,3%. Больше подорожал бензин марки АИ-92.
Дизельное топливо подорожало на 0,1%, а 92-й бензин на 0,3%. АИ-95 и АИ-98 поднялся в цене на 0,2%.
На АЗС 92-й бензин продается в диапазоне от 42,40 до 43,70 рубля за литр. АИ-95 стоит от 45,35 до 46,75 рубля. У дизельного топлива разброс шире - от 50,45 до 53,05 рубля за литр.
В службе статистики отмечают, что год назад в тот же период цены не менялись. При этом водители заявляют, что заметный рост стоимости бензина начался еще в декабре - продавцы повышали цены на несколько копеек каждую неделю.