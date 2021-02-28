Над жителями Новосибирска нависла смертельная опасность. Ее представляют тяжелые снежные шапки, которые появились на многих крышах высотных домов.
Подписчики сообщества АСТ-54 обратили внимание на многоквартирный дом №155 по улице Большевистской. С его крыши свисают огромные снежные шапки и сосульки. Такая же картина, по словам новосибирцев, наблюдается далеко не только здесь.
- Завтра первый день календарной весны, прогнозируются оттепели. Пока кому-то на голову не упало или опять не повредило автомобиль, никто ничего не будет делать? — задаются вопросом жители города.