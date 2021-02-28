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Над жителями Новосибирска нависла смертельная опасность

28 февраля 2021, 17:07
С крыш домов свисают тяжелые снежные шапки.

Над жителями Новосибирска нависла смертельная опасность. Ее представляют тяжелые снежные шапки, которые появились на многих крышах высотных домов.

Подписчики сообщества АСТ-54 обратили внимание на многоквартирный дом №155 по улице Большевистской. С его крыши свисают огромные снежные шапки и сосульки. Такая же картина, по словам новосибирцев, наблюдается далеко не только здесь.

- Завтра первый день календарной весны, прогнозируются оттепели. Пока кому-то на голову не упало или опять не повредило автомобиль, никто ничего не будет делать? — задаются вопросом жители города.

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#Новости#Происшествия
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