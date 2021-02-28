Новосибирский вирусолог объяснил, почему третья волна covid-19 придет в марте 2021

Новосибирский вирусолог выразил мнение, что третья волна коронавируса нахлынет в марте 2021 года. Слова бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций новосибирского центра «Вектор» Александра Чепурнова приводит Сиб.фм.
Ранее ученые уже высказывались о возможности прихода третьей волне covid-19 в России. При этом ряд специалистов считает, что высокий уровень антител якобы не может уберечь от заражения.
Чепурнов полагает, что весной вполне возможен новый всплеск заболевания. Ведь коронавирусу, по его словам, характерна сезонность.
- Подъём заболеваемости был прошлой весной, поэтому скорее всего подъём будет и этой. Если у нас будет новое нарастание заболеваемости, то давайте его называть третьей волной, - заявил вирусолог.
Чепурнов считает, что есть все основания ждать новой волны. Но он будет рад, если ошибается.